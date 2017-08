- Ikkje teke stilling til ulovleg vegblokkering

Mannen som fredag blokkerte fylkesveg 60 i Utvik i protest, er ikkje meldt til politiet.

Politiet har enno ikkje tatt stilling til aksjonen.

– Aksjonen er ulovleg og uakseptabel, men vi har ikkje mottatt anmeldelse på dette. Vi har ikkje diskutert konsekvensar, sa politiførstebetjent Vidar Stavik til Fjordingen måndag morgon.

Claus Hermansen, næringsdrivande i Utvik, blokkerte Fv 60 i Utvik for all trafikk i ein snau time fredag ettermiddag. Bakgrunnen for aksjonen skal vere frustrasjon over å ikkje bli høyrd. Han meiner trafikkløysingane i Utvik etter flaumen har ført til store tap for næringsdrivande i Utvik sentrum.