I ein kontroll ved Kjøs bru måndag vart ein sjåfør meld på grunn av manglande yrkeskompetanse.

I løpet av kontrollen skreiv Statens vegvesen også ut eitt gebyr for manglande vognkort, og eitt bruksforbod for manglande sikring av last.

14 køyretøy vart kontrollerte i alt.