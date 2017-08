Helseminister Bent Høie kjem til Utvik 1. september. Det opplyser ordførar Sven Flo til Fjordingen torsdag kveld.

- Vi har arbeidd for å få anten statsministeren eller ein statsråd til Utvik for å snakke med folk og drøfte situasjonen. Eg er glad for stadfestinga om at Bent Høie kjem. Han vil snakke med innbyggjarane og få tilbakemeldingar om situasjonen no over ein månad etter storflaumen. Sjølv vil eg og nytte høvet til å snakke med han om erstatningar og skjønnsmidlar til gjenoppbygginga av Utvik, seier Flo.