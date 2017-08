Når Stryn tek i mot Dale på stadion i ettermiddag er det berre tre poeng som gjeld for heimelaget.

Med ni poeng og 14–1 i målforskjell på dei tre kampane etter ferien kan ein ikkje klage på poengfangsten til Stryn. Men med eit Sogndal 2 jagande fem poeng bak må mannskapet til Johann Sigurdsson også levere varene i kampane som kjem framover.

Hopland ikkje med

Ein som kjem til å vere sakna i kampen mot Dale er Vegard Sæten Hopland. Kapteinen har verkeleg vist veg i haustkampane så langt, mellom anna har han scora i alle dei tre kampane etter ferien.

– Vegard er på reise, og kjem ikkje til å spele dei to neste kampane. I tillegg må Lars Midthjell Gjørven stå over grunna gule kort, seier trenar Johann Sigurdsson, som sjølvsagt går for tre nye poeng til Stryn i helga.

Også toppscorar Mads Wie ser viktigheita med full poengfangst:

– Kvar kamp blir som ein cupkamp for oss no, og vi har Sogndal 2 jagande rett bak oss. Vi tek ein kamp om gangen, men sjølvsagt har vi som mål å vinne absolutt alt som er å vinne.

Stryn toppar tabellen med 35 poeng, Sogndal 2 har 30 poeng. Dagens motstandar Dale ligg på niandeplass med 14 poeng.

Oppgjeret blir også streama på Radio Stryn si nettside.

På denne linken kan du sjå målfesten frå sist helg mot Høyang.