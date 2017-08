149 km/t gjennom Markane

Ein motorsyklist må rekne med å vere fotgjengar i godt over eitt år og risikerer og ubetinga fengselsstraff etter å ha blitt stoppa i 149 km/t i ein fartskontroll i 80-sona gjennom Markane søndag. Det var UP som kontrollerte trafikken, og motorsyklisten som vart stoppa er ein mann i 20-åra.

UP skreiv i same kontroll ut sju forenkla førelegg for fartsoverskriding. Høgste målte fart blant dei som fekk førelegg var 109 km/t, opplyser politiet på Twitter.