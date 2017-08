Bruksforbod og avskilting

To vogntogsjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletida og begge køyretøy fekk bruksforbod og vart avskilta grunna manglande periodisk kontroll. Det opplyser Statens vegvesen etter ein tungbilkontroll ved Kjøs bru tysdag føremiddag.

Gebyr for å få skilta tilbake er på over 3.000 kroner. Ein bileigar fekk gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med vognkort under køyring.

I ein kontroll på Nordfjordeid litt seinare på dagen måtte ein sjåfør sikre lasta på vogntoget før han fekk køyre vidare.