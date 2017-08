Mista lappen i Grandevegen

Eitt førarkortbeslag og to forenkla førelegg vart resultatet etter strynepolitiet sin aksjon skuleveg i Grandevegen i Stryn mellom kl 14 og 15 tysdag ettermiddag. Vedkomande som vart fråteken førarkortet vart målt i 69 km/t i 40-sona. Grensa for førarkortbeslag er 66 km/t, og i følgje "forskrift om tap av retten til å føre motorvogn" er tapstida tre månader.

Dei to som fekk forenkla førelegg vart målt til høvesvis 56 og 58 km/t, opplyser politiet.

Politiet varslar at dei vil følgje opp dagens kontroll med fleire liknande kontrollar. Dei opplevde at farta er for høg på denne vegen som er smal, og der det er berre kvitetsripa som skiller bilar frå mjuke trafikantar.