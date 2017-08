Still spørsmål til listetoppane her!

Den 11. september kan alle over 18 år vere med på å bestemme kven som skal styre Norge dei neste fire åra. Kva saker og verdiar er viktig for deg? Kva ønskjer du at politikarane frå nordvest skal love å arbeide for eller mot?

I dette digitale valtorget kan du stille spørsmål direkte til toppkandidatane frå Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Både spørsmål og svar blir synlege for alle.

Stilll spørsmål til ved å klikke på denne lenkja.