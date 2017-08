Då Sophusportalen kom

Fjordingen for 10 år sidan:

Sophusportalen er ein ny kunnskapsportal på nettet for skular og barnehagar i alle Nordfjord-kommunane. Statsråd Heidi Grande Røys stod for den offisielle opninga i Stryn måndag. I staden for snorklypping, opna fornyings- og administrasjonsministeren portalen ved å klikke på ikonet på skjermen. IKT-samarbeidet i Nordfjord har fungert godt sidan slutten av 1990-talet. Sophusportalen har vore eit omfattande prosjekt med ein kostnad på 1,6 millionar kroner i tillegg til alle timane som er lagt ned i prosjektet. – Det har vore lagt ned eit stort engasjement for å gjennomføre prosjektet. Fleire hundre personar har vore involvert i ulike fasar siste året. Føremålet er at portalen skal vere ein digital læringsressurs for lærarar, elevar, barnehagar og føresette, seier prosjektleiar for Sophusportalen, Jarle Tvinnereim. Fagleg ansvarleg er Arne P. Sunde, medan Frode Vik og Per Helge Bø har vore sentrale i utviklinga av prosjektet. – Vi treng fleire som tenkjer som dykk. Samarbeid og deling av informasjon er måten å møte utfordringane på, sa Heidi Grande Røys