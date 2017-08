Krev fond for reparasjon av fylkesvegar

Fylkestinget krev fond for vegreparasjonar etter naturskade.

– Sidan 2010 har 30% av naturskadane på fylkesvegnettet skjedd i Sogn og Fjordane, og dette har påført fylket store kostnadar, skriv fylkesordførar Jenny Følling i eit brev til Samferdsledepartementet. Her viser ho mellom anna til dei store flaumskadane i Utvik i sommar, og framheld at dagens løysing der Samferdsledepartementet kan gje kommunar og fylkeskommunar kompensasjon for ekstraordinære utgifter er ikkje godt nok.

– Ekstraordinære utgifter er utgifter utover normal drift og vedlikehald, som er så store at det kan gå utover andre oppgåver fylkeskommunen har ansvar for, skriv Følling, og understrekar at fylkestinget i Sogn og Fjordane står bak kravet om ei eiga ordning og eit eige fond.

– Vi meiner fylkeskommunar og kommunar må få kompensert alle ekstrakostnadar vi får i samband med ekstremvêr som gjer skade på veganlegg og infrastruktur. Dette kan ikkje gå ut over andre delar av drifta vår, som til dømes dei vidaregåande skulane. I tillegg til dei store kostnader og omfattande utbetringane, har det ramma fleire av lokalsamfunna og næringslivet i området som har fått store ulemper i form av vegstengingar og lange omkøyringar, skriv Følling i brevet til departementet.