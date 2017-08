Storsatsing på gris i Utvik

– Eg tykte det var fint med eit generasjonsskifte. Han er 30 og eg er 60. Det er viktig at dei som er yngre får sleppe til, seier Lidvin Olav som starta med gris i 1980. Langvin Jordbruksskule hadde foredlingsbesetning på den tid, og den unge eleven såg at der var ein produksjon som kunne ha framtida føre seg.

Det er eit lite, men godt miljø for gris på Nordvestlandet. Lidvin Olav Hage har vore leiar i Sogn og Fjordane Svineavlslag i mange år. I dag er det godt samarbeid også til Møre.

Foredlingsbesetninga på Langvin er historie. Jon Kåre Nesdal førde vidare i mange år, og i dag er det Ove Bruheim i Hornindal.

– Eg har mellom 120 og 130 purker her i Utvik. Reknar vi ein produksjon på ca 300 kull i året, og eit snitt på 11 – 12 i kullet blir talet nær 3.500, seier Carl Willhelm, når vi møter den unge og den «gamle» på eit rom i andre etasje på fellesfjøsen.

Kombinasjonen mjølk og kjøtt

Det er nemleg ein kombinasjon av mjølk og kjøtt både av gris og storfe som er grunnlaget. Det er seks mann bak fellesfjøsen, men gris er dei åleine om.

Svinekjøttproduksjonen er fint veve nett av samarbeid med utgangspunkt i foredlingsbesetninga til Bruheim.

Purkeringen på Møre som ligg i Tresfjord, kjøper ca 1.000 griser frå Hage årleg. Etter bedekning blir dei sette ut til 16 produsentar på Møre, og når nye kull er komne vidare kjem dei attende til Tresfjord for ny bedekning. To kull i året er vanleg for ei purke, og totalt tre – fire kull før dei blir tekne ut av produksjon.

Dei som ikkje går til purkeringen blir slaktegris i den ombygde fjøsen på Langvin.

2.000 slaktegris i året

– Det kan bli nærare 2.000 slaktegris eller ca 160 tonn kjøtt i året, seier Lidvin Olav. Han har investert to millionar kroner i ombygginga, og legg til at han hadde aldri våga å satse på Langvin om det ikkje var fordi der no er komen ein framtidsretta og fornuftig eigar.

Carl Willhelm som no går vidare med formeringsbesetninga i Utvik har drive som maskinkøyar både i Oslo og andre stader før han flytta heim. Lidvin Olav har nok med fellesfjøsen og grisane på Langvin.

– Vi må innom eit par gonger for dag mellom anna for å strø slik at dei held seg reine, fortel mannen som importerer ca 20 lass med strø på semitrailer frå Sverige årleg. Det var einaste løysinga etter at det vart slutt med lokale sagbruk, Hage handlar både for seg sjølv og andre.

Areal er viktig

Dei er seks mann om fellesfjøsen, Lidvin Olav Hage, Per Kjøllesdal, Anders Olav Valaker, Arnt Inge Verlo, Atle Aaland og Tore Drageset. Mjølkekvoten er på 560.000 liter.

Dei forar fram ca. 50 stutar på Drageset, og no er dei også i gang med dyrkingsarbeid. Lidvin Olav Hage har det største, og det er ca 100 dekar som skal under plogen i samdrifta.

– Areal er viktig med tanke på tilgangen på grovfor, og nok spreieareal. Vi kunne ikkje satsa på gris om vi ikkje hadde nok spreieareal, seier han og viser til at landbruket skaper både mat og arbeidsplassar. Han er spesielt glad for at dei har fått tilbake Arvid Fuglestrand. Sterk fagperson frå Langvintida som no er god støttespelar for Carl Willhelm i oppstartinga. Adam Sitkarz frå Polen har også slege rot i Vikane.

Fem faste arbeidsplassar og store ringverknader er viktig i eit lokalsamfunn.