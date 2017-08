Nulltoleranse mot mobbing

– Alle elevar har rett til å ha eit trygt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande. Dette kjem fram i eit brev sendt alle foreldre i Hornindal, underteikna rektor ved skulen, Gro Mikalsen Hundeide.

Alle som jobbar ved skulen skal følgje med på at elevane har det bra. Ved mistanke om mobbing eller plaging skal ein gripe inn, varsle rektor og undersøkje det som har skjedd. Rektor har vidare eit ansvar for å setje i verk tiltak for at ein plaga elev får det trygt og godt på skulen igjen.

– Dersom ein elev føler seg mobba eller krenka av ein lærar, eller andre tilsette, har skulen eit ekstra ansvar for å følgje opp saka, heiter det vidare i brevet. Rektor skal her varsle skuleeigaren.

Dersom eleven eller foreldra meiner at ei mobbesak ikkje er følgt godt nok opp frå skulen si side kan saka meldast til Fylkesmannen. Han vil då kunne kreve at bestemte tiltak blir sett i verk, med gitte tidsdfristar. Dei kan også gi skulen bøter om dette ikkje vert følgt opp.