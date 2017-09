Fleire merknader i kontroll ved Kjøs bru

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll ved Kjøs bru torsdag.

Tre sjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletida, tre bussar fekk bruksforbod for gjenstander i frontvindauge, ein bileigar fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring, og to sjåførar måtte sikre lasta på vogntoget før han fekk køyre vidare. I tillegg mangla ein lastebil underkøyringshinder bak etter krava, og måtte sette av containeren/ lasta før han fekk køyre vidare.

I alt vart 36 køyretøy kontrollerte, skriv Staens vegvesen i sin kontrollrapport.