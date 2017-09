Må rydde opp i rekneskapen

Fylkesmannen, som har ei tilsynsrolle i kommunane si økonomistyring, har i brev til kommunen bede om tilbakemelding på korleis kommunen vil dekke inn eit samla udekt beløp i investeringsrekneskapen på over 72 millionar kroner. I brevet blir det peika på at det er beløp som skriv seg tilbake til 2008.

– Samla udekte beløp i rekneskapen utgjer kr 72.329.000, heiter det i brevet der fylkesmannen som etterlyser vedtak på løysingar på dette i 2017.

– Vi har brukt pengar av eigen likviditet, utan å gjere vedtak på låneopptak. Difor står beløpa som udekte. Vi skal ordne opp i dette, forklarar økonomisjef i Stryn kommune, Johnny Hove.

Stryn kommune hadde eit overskot, eller formelt eit mindreforbruk, i 2016 på snuatt 20 millionar kroner. Kontrollutvalet oppmoda kommunestyret til å disponere mindreforbruket til dekking av desse beløpa, samt drift. Kommunestyret skal ha vedtatt å nytte dette til disposisjonsfond.

Ifølge Fylkesmannen blir slike udekte beløp som regel prioritert.

– Det er store beløp og det er ikkje vanleg at udekte beløp strekkjer seg så langt tilbake. Som regel dekkjast slike beløp inn året etter, seier sakshandsamar ved Fylkesmannen, Marit Lunde til Fjordingen.

– Betydeleg lågare beløp

Stryn kommune tek sjølvkritikk på dette, men seier at det reelle beløpet er betydeleg lågare.

– Tala Fylkesmannen viser til er henta frå rekneskapen ved årsslutt. Dei fleste av desse beløpa har vi vedtak om finansiering for i årets budsjett. Det reelle beløpet er i overkant av 13 millionar kroner, seier økonomisjef Johnny Hove.

Andre tal skal vere misvisande. Til dømes skal Stryn ha finansiert Fibernett Nordfjord til snautt 11.7 millionar kroner, der Stryn sin del i spleiselaget utgjer 3.9 mill. Restbeløpet dekkjast av andre kommunar og eksterne aktørar i Nordfjord.

– Det har vore svikt i rutinane våre. Vi skal rydde opp, men det er ingen dramatikk i dette, seier rådmann Rune Hovde.

Dei to understrekar at kommunen ikkje er skuldig ein tredjepart pengar. Kommunen vil løyse dette ved å ta opp lån som skal betalast ned over tid.