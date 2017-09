Stryn tapte ampert lokaloppgjer

Stryn gjekk på ei blemme borte mot Eid i ettermiddagens lokaloppgjer i solskinet på Eid stadion. Heimelaget drog det lengste strået og vann til slutt 3-2 i eit til tider særs ampert oppgjer med mange avblåsingar og frispark.

Det såg lyst ut for Stryn då Mads Wie sette inn eit straffespark etter 26 minutt. Stryn skapte ein del gode sjansar, men to mål i løpet av fem minutt snudde oppgjeret, og Eid kunne gå til pause med 2-1 leiing etter å ha scora på sine to einaste avslutningar.

Ti minutt ut i andre omgang auka Eid til 3-1. Stryn hadde corner, Eid avklara og etter ei halvhjarta kontring fann heimelaget vegen til nettmaskene. Ei særs billeg scoring imot for Stryn.

Stryn skapte lite første kvarteret av andre omgang, men superveteran Jon-Terje Tjellaug viste at han enno har fart i beina, og då han reduserte til 2-3 var det match igjen.

Ti minutt før full tid steig Erling Tenden Myklebust til værs og stanga vakkert inn det som alle trudde var utlikninga til 3-3, men linjemannen ville det anleis og vinka for offside. Ei tvilsam avgjerd, og til stor frustrasjon for strynespelarane.

Stryn pressa på mot slutten og skapte nokre store sjansar, men det opna og opp for Eid som ved eit par høve kunne punktert kampen.

Då kampen runda 90 minutt vart Erling Tenden Myklebust utvist for det som var ein hard, men fair duell med ein eidaspelar. Dommaren var på si side ikkje i tvil, og med to gule kort måtte Myklebust finne vegen til garderoben.

Med dette tapet har no Sogndal 2 sjansen til å kome heilt opp i ryggen på Stryn. Det er slett ikkje utenkeleg at oppgjeret desse imellom i nest siste serierunde på Stryn stadion kan avgjere kven som kjem til å rykke opp.