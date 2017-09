Korleis starte eige ysteri?

I haust vert det arrangert tre samlingar for mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri, opplyser Marit Hjortung hos fylkesmannen. Hjortung seier det i dag er lite mjølkeforedling i Sogn og Fjordane.

– Der er eit uutnytta potensiale for foredling og marknaden etterspør fleire produkt. Fleire bønder i fylket kan vere med å bidra til auka verdiskaping, seier Hjortung i ei pressemelding. Samlingane skal gje innsikt i det å foredle eiga mjølk, omfang og oversikt over kva kunnskap du bør ha for å starte eige ysteri og omsetjing av eigenprodusert ost.

– Med foredlingskvote kan du auke mjølkeproduksjonen eller samarbeide med eit handverksysteri. Det gjev verdiskaping på garden, fleire arbeidsplassar og auka matproduksjon. seier Hjortung.

Fagdag 1 er på Fjellestad Gard på Sandane, Fagdag 2 er hos Bakkebø Matglede på Straumsnes og den tredje samlinga er på Ostegården i Fana.

– Samlingane i oktober gir ei innføring i kva mogelegheiter som ligg i ysting av eiga mjølk, marknad, regelverk og litt kjemi, seier Hjortung. – Siste samlinga vert på Ostegården i Fana der de ystar i stort kar og får sett på eit fullskala mjølkeforedlingsanlegg med Efta-godkjenning.