Ny etat for kultur i skulen opna

Onsdag blei Kulturtanken – den nye etaten for Den kulturelle skulesekken offisielt opna.

Det er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som står bak opprettinga av Kulturtanken. Den nye etaten erstattar Rikskonsertane og får ansvaret for heile tilbodet i Den kulturelle skulesekken.

Ei viktig målsetjing er å få til betre samordning mellom skule- og kultursektoren. Direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik peikte i opningstalen sin på at Den kulturelle skulesekken kan vera med på å opna dører for elevane til kunsten og til framtida.

– Kunst og kultur er livsmeistring, medborgarskap og opplevingar, sa ho og viste til at dette er omgrep skulen skal arbeide med framover.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var klar på at kunst og kultur har ein viktig plass i skulen. Han peikte på at det kan gje auka kunnskap og innsikt og er ein viktig del av danninga vår. Kunnskapsministeren kunne også fortelje at det sist veke blei vedteke at skulen skal sikra at alle barn får oppleve ulike former for kunst og kultur.

