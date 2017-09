Sp: Størst, men taper mest

Meiningsmålinga, gjennomført 17. august av analyseinstituttet Sentio research, viser at Senterpartiet framleis toppar i Sogn Fjordane med 26,4 prosent av røystene. Vidare finn vi Arbeidarpartiet med 24 prosent og Høgre med 17,7 prosent.

Målinga syner at Sp, Ap og H sikrar seg kvar sine distriktsmandat medan Venstre tek utjamningsmandatet. Sidan tilsvarande måling i april er det fire parti som har framgang; Høgre har størst framgang med 6,3 prosentpoeng.

Både Frp og Rødt har framgang, men SV har ekstra stor grunn til å vere glad over den ferske målinga. Partiet går fram frå 1,6 til 4,9 prosent. Det betyr ei plassering over sperregrensa på 4 prosent for SV.

Stor tilbakegang for Sp

Størst tilbakegang har Senterpartiet med 7,1 prosentpoeng. Valekspert Knut Henning Grepstad meiner Sp sin tilbakegang frå 33,5 prosent i april til 26,4 prosent i august er interessant.

- Sp var veldig tydelege i regionspørsmålet og har nok vunne ein del røyster på dette, men under eit stortingsval så er det meir enn regionspørsmål som er avgjerande. Når det er sagt så pleier Sp å vere dyktige til å mobilisere røyster i sluttfasen av eit val, seier Grepstad.

Grepstad sett og regionspørsmålet i samband med at Venstre har gått tilbake med 2,2 prosentpoeng sidan april.

- At Venstre har ønska ei regionsamanslåing kan vere ei forklaring på denne tilbakegangen, seier Grepstad.

– Spenning knytt til distriktsmandat

Ifølge undersøkinga er det altså Høgre som ligg an til det tredje distriktsmandatet og Venstre med utjamningsmandat, men Grepstad meiner det enno er stor spenning knytt til kven som får det tredje distriktsmandatet i Sogn og Fjordane.

– Ein kan vel trygt seie at Sp og Ap får sine distriktsmandat, men det er på ingen måte avgjort kven som får det tredje. Høgre ligg godt an, men eit viktig poeng er at kvar femte har enno ikkje bestemt seg og kan avgjere dette valdagen, poengterer Grepstad.

Han tør ikkje konkludere med noko anna enn at det blir eit spennande val.

– Kva slags regjeringsalternativ føretrekkjer du?

Dette spørsmålet spurde Sentio Research 600 personar i Sogn og Fjordane.

16 prosent av dei svarar at Ap og Sp er det beste regjeringsalternativet. 11 prosent svarar Høgre og Frp, 10 prosent svarar Ap åleine og 10 prosent svarar Ap, Sp og SV. Resten fordelar seg på andre konstellasjonar.

Til dømes meiner berre 3 prosent at Høgre, KrF og Venstre er den beste løysinga.

Færre kvinner enn menn støttar ei Høgre og Frp-regjering

Av bakgrunnsvariablane i dette spørsmålet er det interessant å merke seg at 16 prosent av dei mannlege respondentane støttar ei Høgre og Frp-regjering, medan berre seks prosent av kvinnene gjer det same.

12 prosent av kvinnene i Sogn og Fjordane meiner Ap åleine er den beste løysinga, medan ni prosent av mennene gjer det same.

På spørsmål om korleis ein meiner regjeringa sin politikk har påverka Sogn og Fjordane dei siste fire åra, svarar dei fleste i undersøkinga (35 %) «Verken eller». 26 prosent svarar «noko dårlegare», medan 15 prosent svarar «noko betre».

12 prosent svarar at dei meiner Sogn og Fjordane har blitt «mykje dårlegare» dei siste fire åra.

Spørjeundersøkinga er basert på svara frå 600 personar over 18 år i Sogn og Fjordane. Undersøkinga er utført av Sentio Research på bestilling frå NRK i samarbeid med Fjordingen, Fjordenes Tidende, Fjordabladet og Firda Tidend.