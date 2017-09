Heldt alle bak seg

For Olden IL sprang Helge Hafsås (51) inn til sin 179. maratonsiger då han vann i Eikefjord Maraton laurdag med tida 2.57.44.

Dette var Hafsås sin 234. maraton under tre timar. Helge sjølv brukar ikkje store ord om sin 179 maratonsiger.

- Det var greitt nok, men tida er jo ikkje all verden, då, seier Helge til Fjordingen.

- Det var tungt. Eg sleit med krampetendensar i låra og det var like før eg måtte legge meg ned. Løparen bak nærma seg så eg måtte halde det gåande, fortel Helge som sprang i mål omlag to minutt foran nummer to.

Hornindal IL- løparen Inge Asbjørn Haugen tok og del i det relativt nystarta maratonløpet. Haugen sprang i mål med tida 3.57.34. Dette var Haugen sitt maraton nr. 552.