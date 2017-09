I full sving med å ta hand om valet

Då dørene opna til vallokala i Stryn kulturhus midt på dagen i dag hadde det alt danna seg ein kø av veljarar i vestibylen.

Nytt av året er at kommunaldepartementet krev at alle kommunar av sikkerheitsomsyn har manuell teljing av røystene.

– For oss er dette ikkje noko nytt, vi har alltid hatt manuell teljing. Så det einaste nye for vår del er at vi har elektronisk avkryssing i manntalet. Det vil seie at du ikkje treng å røyste i din eigen valkrins, så lenge du held deg i di eiga kommune, forklarer leiar av røystestyret i Stryn, Oddvar Nybø.



Følg med på valstoffet på Fjordingen si nettside utover kvelden og morgondagen!