Sigurdsson: – No er det opp til oss sjølve

Etter to strake tap i Kretsligaen i fotball er ikkje Stryn lenger i førarsetet når det gjeld opprykk.

Stryn tapte som kjent 4–5 mot Florø 2 på måndag, då også Sogndal 2 slo Høyang 2–1. Dermed tok sogndølene over opprykksplassen i divisjonen. Sogndal 2 har no eitt poeng forsprang på Stryn når fire serierundar står att.

– No er det opp til oss sjølve, og det blir cupfinale kvar helg framover for vår del, seier trenar for Stryn, Johann Sigurdsson.

Situasjonen for Stryn er enkel: Laget må truleg vinne alle sine fire siste kampar, inkludert heimekampen mot Sogndal 2, for å rykke opp. Mot Florø 2 mangla Stryn viktige spelarar som Justinas Busmic, Tanel Melts, Mathias Garlid og Erling Tenden Myklebust grunna karantene. Alle desse vil vere tilgjengelege fredag.

I ettermiddag står Skavøypoll på andre banehalvdel på Stryn stadion. Kampen vil bli strema på Radio Stryn si nettside (om du opplever problem med å spele av i Internet Explorer, prøv Google Chrome).