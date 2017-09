Statens vegvesen skreiv ut eitt gebyr på 6.050 kroner på grunn av overlast, medan to førarar fekk kvar sine gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke. Det var nokre av reaksjonene etter kontroll ved Kjøs bru torsdag kveld.

Ein førar fekk skriftleg åtvaring for for lang dagleg køyretid medan to fekk bruksforbod på grunn av sikthindring.

I alt 11 køyretøy vart kontrollerte.