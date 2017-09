I mål med forstillinga halden saman med lastestropper...

Etter å ha mekka bil heime i Skjolden i Stryn la Petter og Jone i sommar ut frå start i London i «ein skikkeleg dritbil», ifølgje dei sjølv. Målet med rallyet er ikkje å kome først, men å ha den mest opplevingsrike turen undervegs. Og dét har dei hatt, på si 20.000 km lange ferd gjennom 20 land.

I Mongol Rally skal bilane ha relativt liten motor, deltakarane skal ikkje ha noko støtteapparat eller organisering undervegs, t.d. av overnatting, og det skal samlast inn pengar til eit samfunnsnyttig føremål. For Petter og Jone sin del vart dette Unicef og Cool Earth.

– Kva var det beste med turen?

– Vanskeleg å svare på, ettersom vi har opplevd så mykje kjekt! seier Petter Lunde Meisfjordskar.

– Men det var nok det å møte menneske i land som folk flest knapt har høyrt om. Spesielt i Iran og Usbekistan var folk svært imøtekomande. Vi blei stoppa på gata for fotografering, og dei aller fleste ønskte oss velkomen og tykte det var kjekt vi ville besøke landa deira.

Høgdepunktet: Iran

I Teheran budde Jone og Petter hos familien til ei studievenninne.

– Det var veldig interessant å sjå kor like ein eigentleg er! Også her samlast ein både rundt middagsbordet og sjølvsagt framfor TV-en. Det kunne like godt ha vore heime i Norge, seier Petter.

–Så om vi må trekke fram eitt spesielt høgdepunkt blir det nok Iran, som vi også vil anbefale på det sterkaste som feriemål for andre.

Toalett og korrupsjon

– Kva var det verste med turen?

– Det blir nok dei svært varierande toalettforholda. Når ein kanskje har blitt litt dårlege i magen, så er det ikkje så veldig kjekt å kome inn på eit toalett utan papir der det bokstaveleg talt berre er greve ut ei lita grop i golvet ...

Petter legg til at det heller ikkje var så kjekt med korrupte politifolk og grensevakter.

– I Ashgabat, hovudstaden i Turkmenistan, blei vi faktisk bortviste frå sentrum på kveldstid av hemmeleg politi fordi vi ville fotografere. Heile byen i seg sjølv såg ut som ei blanding av Disneyland og Las Vegas, der alle bygg var overdådige og bygde i kvit marmor!

Angra aldri

– Angra de nokon gong undervegs?

– Definitivt ikkje! Det er klart vi hadde litt sommarfuglar i magen til tider, men aldri i livet om vi hadde gitt opp!

Mesteparten av turen køyrde dei åleine, men trefte andre rallylag ute på vegane og i byane. Det var også typisk å møte på mykje folk på grenseovergangane, fortel Petter.

I Turkmenistan møtte dei tre andre lag på grensa som dei heldt i lag med mesteparten av tida i landet.

– Då vi skulle krysse grensa til Usbekistan blei vi splitta, så vi tilbragte dei neste dagane saman med eit polsk lag som vi blei gode venner med. Etter Usbekistan var vi åleine heilt fram til Mongolia, der vi heldt oss i lag med seks andre lag.

Halden saman med lastestropper

– Mange problem med «dritbilen» undervegs?

– Eg trur ikkje det var ein einaste heime som trudde vi kom til å klare det i denne bilen, men det gjorde vi altså! Faktisk slapp vi unna med å bytte to lyspærer og eit punktert dekk, samt etterfylling av spylarvæske. Når det er sagt så er det klart bilen fekk juling på desse ubegripeleg dårlege vegane, men ikkje så ille at vi ikkje kunne halde fram. Men eg bør vel legge til at forstillinga på bilen blei halden i hop av tre (!) lastestropper mot slutten!