Minner om bandtvangen

Leiar for Stryn Sau og Geit, Arne M. Sølvberg, ønskjer å minne hundeeigarar om endringane i bandtvangstida som vart gjort i sommar.

- Kommunestyret i Stryn vedtok samrøystes i møte 20. juni i år at bandtvangstida for hund gjeld frå 1. april til 15. oktober. Ut frå signal frå husdyreigarar kan det sjå ut som ikkje alle hundeeigarane har fått dette med seg, seier Sølvberg.

Det gjeld i dag ei minimum bandtvangtid for heile landet i perioden 1. april til 20. august, men den einskilde kommune har høve til å fastsetje utvida bandtvangstid utover dette. Lova gjeld ikkje for hund under god kontroll i samband med jakt og gjeting.

- Vi i Stryn Sau og Geit er takksame for at kommunestyret etter vårt initiativ vedtok utvida bandtvangstid til 15. oktober, sjølv om vi helst ville hatt bandtvang heile året eller sekundært til 15. november. No vonar vi berre at bandtvangen vert respektert, seier Sølvberg.