Stryn sitt damelag i fotball tok ein 3-2 siger mot Balestrand fredag kveld.

Det var dei to honndølene Mariell Taraldset og Anja Bertine Tomasgård som stod for dei to første scoringane, medan Kaisa Vollsnes Wemby sette inn 3-0 målet til Stryn. Balestrand kvikna til mot slutten av kampen og Anne Aune reduserte til 3-1 og 3-2 for bortelaget.

Kampen vart spela på Loen stadion.