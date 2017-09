Tøff sesongstart for norske eple

Dei norske epla har fått ein tøff start på hausten. No lempar næringa og daglegvarekjedene på krava for kva som skal til for å bli eit førsteklasses eple.

Dei norske epla har fått ein tøff start på hausten med ei frostnatt då trea stod i blomster. Dette sett i samanheng med ein våt og kjølig periode gjer at daglegvarekjedene og epleprodusentane har lempa på krava for kva som skal til for å bli eit førsteklasses eple.

Fleire eple enn vanleg har fått skjønnheitsflekkar. Eplet smakar like godt og er like haldbart som eit prima eple, og vil derfor få lov til å finne vegen ut i butikken som eteeple, heiter det i ei pressemelding frå Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Kjedene har med dette gitt produsentane tillit som vi må forvalte med omhug. Næringa driv no med under 1 prosent svinn fordi vi sorterar ut ein del frukt som går til press og altså kjem ut i andre enden som eplemost, juice, cider eller syltetøy, seier Knut Amund Surlien, som sjølv er epleprodusent.

(©NPK)