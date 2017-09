Håpar på rosa sløyfe-støtte

Torill Eide Tennebø håper mange i Stryn har lyst å vere aktive samtidig som dei har det kjekt og støttar ei god sak.

Måløy er plassen å vere komande laurdag. Då går Rosa Sløyfe-aksjonen av stabelen og byen blir full av aktive barn, unge og vaksne. Torill Eide Tennebø ved Måløy Treningssenter samarbeider med Brystkreftforeininga i Nordfjord om å arrangere Rosa Sløye-aksjonen. For sjette året på rad blir det gateløp og motbakkeløp til inntekt for aksjonen. Dei håper at mange folk frå Stryn tar turen til Måløy for å vere aktive for ei god sak. I Rosa sløyfe-løpet i sentrum kan du gå, springe eller sykle så mange runder som du sjølv vil. Ei større fysisk utfordring kan folk delta på Veten Opp, forklarer Tennebø og legg til at dette er eit motbakkeløp som går frå torget i sentrum til Veten 615 m.o.h, det vil seie eit løp på 3,26 km.