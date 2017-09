Tungbilkontroll fleire plassar i Nordfjord

Statens vegvesen hadde torsdag tungtransportkontroll ved Kjøs bru, på Folven i Oppstryn, på Nordfjordeid og på Lefdal.

Personell på kontrollen var samansett av kontrollørar frå Nordfjordeid, Førde og Sogndal.

Tre sjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletida, medan fem sjåførar fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida.

Tre sjåførar måtte sikre lasta betre før dei fekk køyre vidare, fem sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring, og ein sjåfør fekk gebyr for ikkje å ha med førerkort under køyring. Vidare var to vogntog for tunge, og sjåførane fekk gebyr for overlast.

Det vart også utferda eitt gebyr til ein busspassasjer som ikkje nytta bilbelte.

I alt vart 76 køyretøy kontrollerte, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.