Statens vegvesen hadde søndag ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru.

Resultatet av kontrollen vart eitt gebyr for manglande vognkort, to gebyr for utslitne dekk, eitt bruksforbud på lengde, eitt bruksforbud for sikthindrande ting i frontruta og to tekniske manglar for dekk utrustning.

I alt vart 16 køyretøy kontrollerte.