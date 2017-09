Vedtok bruk av rentemidlar

Stryn kommune sitt budsjett for bruk av skogfondet sine rentemidlar for 2018 (kr. 32. 900) vart handsama under formannskapsmøtet. Rådmannen tilrådde følgande bruk av rentemidlar:

1: Info, rettleiing og opplæring m.v. kr.17.082

2: Teknisk utstyr m.v. kr. 2.000

3: Overføring til Fylkesmannen/ landbruksavdelinga kr. 6.580.

4: Overføring til Vestskog BA kr.7.238

Formannskapet vedtok samrøystes tilrådinga.

Skogfond er ei tvungen privat fondsavsetjing, og skogeigaren pliktar å setje av mellom 4 % og 40 % av bruttoverdien av omsett virke i eigedomen sitt skogfond. Desse midlane er det skogeigaren som igjen kan nytte til øyremerkte tiltak knytt til skogen. Skogeigaren har imidlertid ikkje krav på renter av inneståande beløp på skogfondet. Rentemidlane er det kommunen som disponerer, etter nærare reglar fastsett i forskrift om skogfond.

Kommunen skal kvart år utarbeide eit budsjett for bruken av desse rentemidlane.