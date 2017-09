NOMIL tek over søppelkøyringa

NOMIL tek over renovasjonskøyringa i Nordfjordkommunane, opplyser selskapet i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

NOMIL IKS har den siste veka arbeidd med å få til ei avtale med bustyret etter konkursen i RenoNorden. Avtala er no komen på plass, og fører til at NOMIL tek over ansvaret både for dei tilsette og for køyring av renovasjonsrutene i Nordfjordregionen. Tømmerutene vil difor halde fram som normalt, også etter torsdag 28. september, opplyser selskapet.