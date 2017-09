Stor mangel på digitale læremiddel på nynorsk

Tre av fire barneskulelærarar i nynorskområde seier i ei ny undersøking at dei bruker digitale læringsressursar og læremiddel som berre finst på bokmål, i undervisninga.

Så godt som alle dei vel 700 lærarane som har svart på ei undersøking som Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) og nettavisa Framtida.no har gjort ved barneskular i nynorskområde, etterlyser fleire digitale læremiddel på nynorsk. Mange læremiddel og læringsressursar finst berre i bokmålsutgåve trass i at opplæringslova slår fast at alle læremiddel som blir brukte fast, jamleg eller over lengre periodar, skal finnast på både nynorsk og bokmål.

– Dette er grovt og veldig alvorleg for elevane, seier leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn til avisa. Både Mållaget og Nynorsksenteret i Volda får mange meldingar frå foreldre og lærarar om mangelen på nynorskversjonar av digitale læremiddel.

Ifølgje senterleiar Torgeir Dimmen ved Nynorsksenteret i Volda dreier det seg ofte om læringsressursar som ikkje er del av eit større læreverk. Aasbrenn og Mållaget har no tatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og bedt om eit møte om nynorsktilbodet i læringsressursane for barneskulen.

