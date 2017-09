Statens vegvesen avdekka fleire brot på køyre- og kviletidsreglane under ein kontroll ved Kjøs bru onsdag. Ein førar hadde fleire brot, og saka vert oversendt føretakskontrollen. Brota består i korte døgnkvilar og pauser, opplyser Statens vegvesen.

Ein annan førar fekk åtvaring for kort døgnkvile.

I den same kontrollen vart det skrive ut to gebyr for manglande vognkort medan ein førar fekk bruksforbod på grunn av gjenstandar i frontruta som hindra sikten.