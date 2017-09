Nordfjord Vekst blir lagt ned

Ei ekstraordinær generalforsamling i Nordfjord Vekst vedtok torsdag å avvikle det regionale næringsutviklingsselskapet ved utgangen av året, fortel NRK. Bakgrunnen er eit ønske om mindre politisk styring av næringsutviklinga, samtidig som kommunereforma har endra føresetnadene for næringsutviklingsselskapet.

60 prosent av eigarane i Nordfjord Vekst er næringsliv i regionen, mens kommunane Eid, Selje og Vågsøy eig resten.

Næringslivet i regionen er no innstilt på å finne nye former for samarbeid om næringsutvikling i Nordfjord, enten det blir med utgangspunkt i Næringshagane i Nordfjord eller andre typar samarbeid.