Stakk av frå kontroll

Eit vogntog køyrde rett forbi storbilkontrollen ved Kjøs torsdag kveld.

- Vogntoget vart innhenta og føraren fekk advarsel, skriv Statens vegvesen som kan melde om følgande kontrollresultat;

- Tre førarar fekk bruksforbod grunna sikthindrande gjenstandar i frontruta. To fekk skriftlege manglar grunna for kort døgnkvile. Elles roleg kveld på Kjøs med mange førarar og køyretøy med alt OK, melder Statens vegvesen.