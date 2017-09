To førarar blir anmeldt for å halde for kort avstand mellom bilane i samband med tauing av ein bil i Stryn fredag ettermiddag.

Avstanden vart rekna ut til å vere maksimalt fire meter og ein hastighet på minst 70 km/t.

- Dette er godt under 0,5 sekund og førarkorta vart mellombels beslaglagt, opplyser Eirik Krossen ved Politiet i Stryn og Hornindal.