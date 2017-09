To minutt unna poeng

Stryn sine handballdamer i 3. divisjon var svært nærme å ta eitt av poenga då dei fredag kveld fekk vitjing av BSI i Strynehallen.

Dei to laga følgde kvarandre svært tett heile kampen igjennom, og ved berre to minutt att på klokka var stillinga 22-22. Men dessverre var det bergenslaget som utnytta innspurten best. Dei sette inn sitt 23. mål omlag minuttet før slutt, og fekk med seg begge poenga.

- Det var kjipt, oppsummerer Stryn sin beste spelar i kampen, Jenny Stauri.

Stryn står no med tap i dei to første kampane i sesongen.