- Treng svar om flaumsikring

Planane for ombygging av gamle helsesenteret til omsorgsbustadar gjer at Hornindal kommune er uroa for framdrifta når det gjeld flaumsikringa av Vikaelva.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) hadde i mai synfaring i Hornindal med tanke på flaumsikring, og oppsummeringa i etterkant konkluderte med at ein ville planlegge sikringstiltak langs Vikaelva.

No er Hornindal kommune uroa med tanke på framdrifta av flaumsikringstiltaka.

I eit brev til NVE Region Vest skriv utviklingsleiar Ståle Hatlelid at kommunen har fått utarbeidd planar for ombygging av den gamle helsesenterfløyen ved Hornindal Omsorgssenter til fire omsorgsbustadar. For kommunen er det svært viktig å få realisert ombygginga så snart som råd.

Flaum- og skredutsett område

Den gamle helsesenterfløyen, som no skal bli omsorgsbustadar, ligg i flaum- og skredutsett område ved Vikaelva.

– Deler av bygget ligg i faresone med nominell årleg sannsynlegheit ≥ 1/1000, medan resten av bygget ligg med nominell årleg sannsynlegheit ≥ 1/5000. Isolert sett vil fire nye bustadeiningar kome i «sikkerheitsklasse» S2, men då dette er bustadeiningar i ein bygning som også inneheld bueiningar/ institusjonsplassar på omsorgssenteret, kan tiltaket fort kome over i «sikkerheitsklasse» S3, skriv Hatlelid.

– Kan bli endra pga. nye hendingar

Han legg til at slik kommunen tolkar regelverket, vil sikringstiltaka i Vikaelva måtte vere av eit slikt omfang at alle deler av den gamle helsesenterfløyen kjem innanfor område med Nominell årleg sannsynlegheit ≥ 1/5000.

– Kva tiltak som kan vere aktuelle må NVE ta stilling til gjennom planarbeidet, skriv utviklingsleiaren, som understrekar at kommunen er glad for at NVE på nytt har stadfesta vilje til planlegging av sikringstiltak langs elva, og at signala ein har fått om at planlegginga kan bli gjennomført i løpet av 2018 er positive.

– Men kommunen er likevel uroa over at framdrifta kan bli endra pga. nye hendingar som krev ekstraordinær innsats frå NVE si side, seier Hatlelid.

Nesten 10 år tilbake i tid

– NVE sine lovnader om å planleggje sikringstiltak/ utbetringstiltak langs Vikaelva strekkjer seg nesten 10 år tilbake i tid, og kommunen har ikkje lenger tid «å misse». Klimaet har endra seg i løpet av desse åra, og både av omsyn til eksisterande busetnad i området og føreståande utbygging av omsorgsbustader etterlyser kommunen ein meir forpliktande framdriftsplan.

Hornindal kommune ber difor om svar på om kommunen kan forvente ferdige planar for sikringstiltak langs Vikaelva innan 1. halvår 2018.

Om svaret på dette er positivt, ber kommunen vidare om svar på om NVE vil kunne setje i gang fysiske sikringstiltak langs elva i løpet av 2. halvår 2018 eller første halvår 2019.

Gje tilskot?

– Dersom NVE ikkje kan tidfeste gjennomføring av planarbeid eller etablering av fysiske tiltak langs Vikaelva, vil NVE då kunne gje tilskot til kommunen (tilsvarande dei kostnader NVE ville fått med heile prosjektet) – for gjennomføring av planarbeid og sikringstiltak i kommunal regi? spør utviklingsleiaren i Hornindal kommune i brevet til NVE.

Hatlelid legg til at kommunen vurderer å søkje om igangsetjingsløyve/bruksendring for etablering av dei fire omsorgsbustadene, sjølv om det ikkje blir gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før naudsynte sikringstiltak er på plass.