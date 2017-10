– Neppe miljøfare no

Bilar og bussar som vart dumpa på sjøen på 70-talet, betyr neppe ein stor forureiningsfare no, meiner klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som uttalar seg på generelt grunnlag.

– Vi er kjend med at det tidlegare vart dumpa ei mengde med bilar og andre køyretøy i naturen, både i vatn og i skogen. Dette resulterte i etableringa av eit system med pant for innlevering av slike køyretøy, seier miljøminister Vidar Helgesen til ABC-Nyheter som publiserte Fjordingen sin video frå Hornindalsvatnet.

Ingen oversikt over omfanget

– Lokalt vil det vere forureining, til dømes som følge av at drivstoff- og oljetankar på eit tidspunkt vil ruste opp og føre til lekkasje. Dumpinga det vises til skal ha skjedd for så lenge sidan at forureininga truleg allereie har funne stad, seier Helgesen.

Miljødirektoratet opplyser at dei ikkje har noko oversikt over omfanget av dumping av køyretøy, som i hovudsak skjedde før statens forureiningstilsyn (SFT) vart oppretta.

Direktoratet opplyser overfor ABC-Nyheter at dei ikkje ser noko fare for forureining av noko omfang frå slike køyretøy i dag.

Etter at vrakpantordninga vart etablert trur dei ikkje slik dumping av køyretøy lenger utgjer noko vesentleg miljøproblem.

Vil utvide vrakpant-ordninga

I dag omfattar vrakpant-ordninga dei fleste køyretøygrupper, men Helgesen opplyser at systemet er under utviding slik at også mopedar, motorsyklar, campingvogner og tyngre køyretøy blir omfatta i ordninga innan kort tid.

– I dag blir mindre bussar omfatta av ordninga, men ikkje dei større bussane. I praksis blir slike bussar ikkje hensatt eller vraka i Norge, men ofte eksportert. Dette skuldast, så langt vi er kjend med, at strenge krav til bussar som inngår i offentleg kollektivtransport gjer at bussar med ei lang teknisk levetid blir utfasa for bruk i Norge og i staden eksportert, forklarar Helgesen.

