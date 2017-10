Heat Experience klare for marknaden

Med støtte frå Innovasjon Norge har Heat Experience-teamet siste året arbeidd fram mot lansering av kleskolleksjonen, der Rasmus Rannemel frå Hornindal er designar.

Han har tidlegare m.a. skrive masteroppgåve om utvikling av mellomlagsbekledning for bruk i arktiske område.

I fjor gav ein kickstartaksjon der folk kunne førehandsbestille plagga eit pent resultat på 150.000 kroner. Innovasjon Norge har no også gått inn med Fase 2-støtte.

– Dette gav oss tilstrekkeleg med midlar til å ferdigstille utviklinga av produkta og starte produksjon, fortel designaren.

Dermed vart neste steg realisert: Reise til Kina for å møte produsentar og samarbeidspartnarar, kontrollere produksjon, kvalitet og arbeidsforhold

– Dei førehandskjøpte produkta er no på veg ut til kundane, fortel Rasmus Fannemel.

Helsinki

På seinhausten ventar ein spennande tur til Finland.

– Vi kom på andre plass i ein “pitchekonkurranse” (seminar for entreprenørar) for sportsteknologi og vann tur til Helsinki og arrangementet SLUSH i november. Det er Nordens største teknologikonferanse, ein arena for å lære, møte investorar og byggje nettverk, fortel Rasmus Fannemel.

Samstundes jobbar teamet vidare med utvikling av nye produkt som solar, hanskar og andre typar kle til ulike bruksområde. Dette skal vere klart til neste sesongs innsalg til sportsbutikkane.

Heat Experience ligg ikkje på latsida når det gjeld utvikling av selskapet heller.

– Vi er i prosess med nokre samarbeidspartnarar om større prosjekt og, utan at eg kan seie så mykje om dette på noverande tidspunkt. Men spennande blir det nok! seier Rasmus Fannemel.

Messe- og salsaktivitet

No reiser dei rundt i landet for å vise fram og selje produkta.

– Og vi er komne godt i gang med salet, seier Fannemel. Etter fleire store messer og marknadar ventar no Strynemessa.

– Vi gler oss til å ta turen, vise fram produkta og snakke med kjentfolk, seier Fannemel.

– Vi håpar å få mange frostige nordfjordingar – og sunnmøringar innom!