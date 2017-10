Likevel ikkje siste dans

For godt og vel to veker sidan takka dei for dansen, eigarane i Moods of Norway, då det vart kjend at selskapet måtte gå den tunge vegen til skifteretten og slå seg sjølv konkurs. Onsdag kom nyheita mange hadde håpa på, men langt frå alle hadde våga å tru på; Jan Egil Flo, Simen Staalnacke og ei gruppe tilsette har kjøpt heile konkursbuet, og opnar dermed butikkdørene igjen. Bustyrar Asbjørn Løvik opplyser at det i alt var fem interessegrupper til konkursbuet, men vil ikkje seie noko om kva buet vart seld for. Dermed er det framleis eit ope spørsmål kor mykje kreditorane har tapt på konkursen.

Mange har jubla og applaudert oppkjøpet av konkursbuet. Andre har vore kritiske og hevda at dette har vore ein styrt konkurs. Mange har og hevda at konkursen var som ei gjeldssanering, etter at eigarane av Moods først hadde teke ut til saman 70 millionar kroner i utbyte frå selskapet.

Ein del slike uttaler vitnar om lite kunnskap i korleis forretningsverda fungerer. Når selskap går godt, er det heilt vanleg at aksjonærane haustar av overskotet i form av utbyte. Dette er ikkje spesielt for Moods of Norway. Det som derimot hadde vore spesielt, var om utbyta hadde blitt tekne ut i år med underskot eller det året selskapet såg at veksten stagnerte og overskotet vart mindre. I tilfellet Moods vart utbyta tekne ut dei åra selskapet leverte knallsterke resultat.

At det er nettopp den indre kjernen eller sjela i Moods som fekk tilslaget på å kjøpe konkursbuet, sikrar at Moods-ånda får leve vidare. Kven som helst utanforståande kunne kjøpt konkursbuet og drive butikkane vidare. Men det hadde aldri blitt ekte Moods av slikt.

No vil eigarane av nye Moods trenge den første tida til å kalibrere selskapet på ein slik måte at det vert levedyktig. Det vil temmeleg sikkert innebære kutt i tal butikkar og andre kostnadsbesparande grep. Konkursen fortel at det er nødvendig. Oppkjøpet av konkursbuet fortel om vilje til å satse vidare. For Stryn er det viktig både å få tilbake arbeidsplassar og det tredje bladet i mote-trekløveret Stryn er kjend for.