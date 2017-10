Meiner regjeringa gjer for lite for å hindre flaum

– Det har snart gått to år sidan det offentlege overvassutvalet la fram forslaga sine til tiltak for å handtere auka mengder overvatn. Regjeringa har enno ikkje fremja noko lovforslag på området for Stortinget, seier direktør Toril Hofshagen i bransjeorganisasjonen Norsk Vann, der 370 kommunar er medlemmer, til Kommunal Rapport.

Også Maskinentreprenørenes Forening (MEF) meiner det hastar med lovendringar for å få fortgang i arbeidet med å førebyggje flaum.

– For kvar kraftige regnskål som kjem innover landet, oppstår nye vass-skadar med store samfunnsøkonomiske kostnader og store ulemper for dei som blir ramma. Det hastar derfor å få tilpassa det statlege regelverket etter dei utfordringar vi har i dag, slik at kommunar, utbyggjarar og bygningseigarar får viktige avklaringar om blant anna ansvar og finansiering, skriv administrerande direktør Julie M. Brodtkorp i MEF i ein kronikk på NRK Ytring.

