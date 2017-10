KS vil ha opptrappingsplan for klimatilpassing

– Innhaldet i forslaget til nye retningslinjer er i stor grad det kommunesektoren allereie gjer og vil ikkje løyse utfordringane. Vi meiner det er tid for ein opptrappingsplan. Dersom vi skal redusere omfanget av slike skadar som vi har sett på Sørlandet dei siste dagane, må det ein nasjonal dugnad til. KS kan ikkje sjå at ei ny statleg retningslinje løyser dei grunnleggjande utfordringane for betre klimatilpassing, som er manglande finansiering av førebygging, betre kartgrunnlag og manglande samordning av ansvar og styresmakt, seier styreleiaren i KS, Gunn Marit Helgesen i ei pressemelding.

Gjennomgangen til KS av nøkkeltal for åra 2011–2015 viser at det er brukt cirka 8,6 milliardar på reparasjon etter skadar, mens det er brukt 1,2 milliardar på førebygging. Kommunane har konkrete planar og har sett av pengar til den kommunale delen for sikringstiltak, men Norsk Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikkje middel til å gjennomføre tiltak. Etterslepet aukar og gjer tiltaka dyrare når dei blir gjennomførte, heiter det i pressemeldinga.

– Skal auka ambisjonar om klimatilpassing bli ein realitet, må staten gi kommunane eit betre og meir detaljert kartgrunnlag. Vi har derfor bedt om at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) må få betydeleg meir ressursar både til å lage betre flaumkart for kommunane og til å auke takten i sikringsarbeida. Fylkeskommunane må også få middel til å sikre vegnettet betre mot klimaskadar, seier Helgesen.

