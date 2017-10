– Vi vil løfte norsk klesdesign

– I første omgang satsar vi nasjonalt, men på sikt ønskjer vi å satse internasjonalt, skriv dei to i ei pressemelding. 18. august etablerte Amalie Røyset Fjell og Guro Brynestad nettbutikken Norwegianstyles. Dei omtalar konseptet som ein nøytral plattform for norske designarar.

– Vi samlar både store og mindre merkevarer i ein og same nettbutikk. Slik synleggjer vi norsk design som løfter kvarandre opp og fram. Med store etablerte merkevarer og nye mindre merkevarer i portefølja, er det duka for gode synergieffektar og grobotn for å få norsk design opp og fram, skriv den Oslo-baserte duoen.

– Kven skal selje produkta?

– Etter mange år i butikkbransjen og med utdanning som motedesignar og modellør, har draumen om å designe eigne kle lenge stått sentralt, skriv Fjell som alltid har stilt seg følgande spørsmål:

– Kven skal selje produkta mine? Målet vårt med Norwegian Styles er å gjere vegen enklare for andre som har same draum som oss sjølve, seier Fjell.

– Vi står midt i ein varehandelsrevolusjon der store kommersielle kjeder utan lokal tilhøyrsle tek over. Dette er ei utvikling som skaper store utfordringar for nye aktørar i ein svært konkurranseprega bransje. For forbrukaren vil dette resultere i at norsk mote blir vanskelegare å finne, meiner Fjell.

Vil samle norsk design på same plattform

– Vi kan tilby eit breitt og variert utval av norsk design, skape interesse og ikkje minst nærleik mellom designar og sluttkunde. Via eit tett samarbeid med designarar, skal norsk design ta større marknadsandel både i innland og utland. Norsk design skal stå sterkare saman på vår plattform, forklarar dei to.