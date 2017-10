I ein tungtransportkontroll utført av Statens vegvesen ved Kjøs bru måndag fekk tre køyretøy bruksforbod på grunn av gjenstandar i frontrute/siktsone. Gjenstandane måtte fjernast før dei kunne køyre vidare.

To sjåførar fekk skriftlege advarslar for mindre brot på køyre- og kviletida, og ein sjåfør vart pålagd døgnkvil på staden for brot på køyre- og kviletida.

I alt vart 16 køyretøy kontrollerte.