Nærbutikkar aksjonerer for meir lokal handel

Laurdag 21. oktober vil nærare 400 nærbutikkar over heile landet aksjonere for å oppmode bygdefolk til å handle meir lokalt.

"Handle lokalt – vel nærbutikken" er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikkar. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak programmet som kvart år løyver støtte til å utvikle nærbutikkar i lokalmiljøet.

Kampanjen 21. oktober set søkelys på kor viktig butikken i lokalmiljøet er både som møteplass, servicesenter og sal av daglegvarer. Målet med aksjonen er å redusere handelslekkasje og stimulere til meir lokal handel.

– Når du handlar lokalt, er du med på å halde oppe nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takke kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenke over kva butikken betyr for bygda, seier seniorrådgjevar Per Kjetil Jørgensen i Merkur i ei pressemelding.

Til saman er 335 nærbutikkar og 45 distrikts-bokhandlarar med på aksjonen. Butikkane vil markere dagen med alt frå kaffi og kaker til kundane til ulike aktivitetar og tilbod. Nokre stader kjem kanskje også ordføraren på besøk.

