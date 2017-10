Ønsker nye tiltak mot seksuell trakassering

Kvinner over heile verda, inkludert Norge, har den siste tida delt historier om seksuell trakassering i samband med #metoo-kampanjen.

Onsdag sender LDO eit brev til Barne- og likestillingsdepartementet der ombodet ber om at det blir sett i verk fleire tiltak, både for å førebyggje seksuell trakassering og for å hjelpe dei som er blitt utsette for det.

Dei foreslår blant anna eit lågterskeltilbod så du ikkje må til domstolen, og nemner Diskrimineringsnemnda som eit godt alternativ.

– Det kjem praktisk talt ingen saker om seksuell trakassering for domstolen. Ergo er dette saker som i dag manglar eit reelt handhevingsapparat, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm til VG.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), seier ho er glad for at #metoo-kampanjen set trakassering på dagsordenen.

– Kampanjen bidrar til å løfte fram viktige historier frå kvinner verda over, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til avisa.

Horne understrekar at LDO har ei viktig pådrivarrolle for å sette temaet på dagsordenen, og at departementet er fornøgd med bidraget frå ombodet. Dei vil no greie ut eit lågterskeltilbod.

