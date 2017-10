Kjempar vidare for gondol

Miljøverndepartementet vender tommelen ned for gondolbane i Briksdalen, men initiativtakarane vil ikkje gje opp tanken. -Dette er ei nasjonal reiselivssak, seier Per Briksdal og Inge Melkevoll. Breane går tilbake, og vi må ta signala frå turoperatørane på alvor. Nedgang i trafikken til Briksdalen vil få store ringverknader. Ikkje berre lokalt, men heile området frå Sognefjorden til Romsdalsfjorden, seier dei. Dei vil ikkje ta nei for eit nei og seier at dei vil fylgje rådet frå ordførar Nils P. Støyva om å ta direkte kontakt med politikarane for å legge fram saka. Brevet frå Miljøverndepartementet om at løyve til gondolbane ikkje samsvarar med nasjonalparkforskriftene kom ikkje overraskande, men det var overraskande at avslaget kom før dei hadde levert søknad og lagt fram planane. Samtalane i vår var berre ei orientering, men no stengjer departementet for vidare dialog i saka. All den stund dette må sjåast som ei nasjonal sak meiner ordføraren at det i alle fall må vere opning for samtalar, og det vil dei gå vidare med.