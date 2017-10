Klar for Lyn

Kjell Petter Opheim har skrive kontrakt med eliteserieklubben Lyn. For den 25 år gamle keeperen er dette ein draum som har gått i oppfylling,

Kjell Petter Opheim har spela på Manglerud/Start siste tida, men dette er eit sprang oppover. Han fortel at han kjenner Lyn og mange rundt laget veldig godt.

Opheim har tidlegare vore keeper i Stryn, og han skal trene under Espen Granli som har hatt trenaransvar for mange toppspelarar. Sportsdirektør Torgeir Bjarmann, meiner signeringa er ein styrke for keepersituasjonen til Lyn, og Opheim har potensial til å bli god.