Rosa dag på Stryn vgs

Sist veke hadde russen på Stryn vgs temadag med temaet rosa. Russen ville ha fokus på rosasløyfe-aksjonen og brystkreft.

På Facebook annonserte 3. klasse på Stryn vgs, at dei skulle arrangere rosa dag og at elevane måtte gå med rosa klede. Nokre elevar tok det heilt ut, medan andre tok det rolegare. Med aktivitetar, konkurransar og kåring av beste «kostyme» var det god stemning i kantina.

Både elevane og lærarane var med på at det heile blei ein vellukka tema dag.

Russen skal også seinare i år gå med bøsser for å samle inn pengar til kreftforeininga.

– Vi synest at det er viktig at russen bidreg med noko positivt. Å samle inn pengar til eit godt formål bidreg til at vi blir tatt meir seriøst. Det er ikkje berre tull og tøys, sjølv om det blir litt av det også, seier Maria Thaule, som er med å arrangere rosadagen, med eit smil.